تحذيرات من كارثة.. "الصحة": أرقام الإصابات الحالية بمحافظات الضفة خادعة وغير حقيقية



وبخصوص توفير اللقاحات لأبناء شعبنا، أكد النجار أنه لا يوجد حتى الآن أي مواعيد محددة لوصول اللقاحات لفلسطين، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد وارتداء الكمامة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الإصابات بالطفرات البريطانية والجنوب أفريقية أصبحت مجتمعية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة في توفير الرعاية الطبية للمصابين "بعد أن أصبحت الفئاتالصغيرة بالعمر لأقل من 30 عاماً، تظهر عليها الأعراض، والوضع أصعب مما كان عليه سابقاً".