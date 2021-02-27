تحذيرات من كارثة.. "الصحة": أرقام الإصابات الحالية بمحافظات الضفة خادعة وغير حقيقية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير عام الخدمات الصحية المساندة، أسامة النجار، من كارثة صحية بسبب الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بفيروس
(كورونا)، مشيراً إلى أن أرقام الإصابات الحالية خادعة وغير حقيقية، وأنه يوجد ضعفها بسبب إحجام المواطنين عن إجراء الفحوصات.
حذر مدير عام الخدمات الصحية المساندة، أسامة النجار، من كارثة صحية بسبب الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بفيروس
(كورونا)، مشيراً إلى أن أرقام الإصابات الحالية خادعة وغير حقيقية، وأنه يوجد ضعفها بسبب إحجام المواطنين عن إجراء الفحوصات.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الإصابات بالطفرات البريطانية والجنوب أفريقية أصبحت مجتمعية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة في توفير الرعاية الطبية للمصابين "بعد أن أصبحت الفئات
الصغيرة بالعمر لأقل من 30 عاماً، تظهر عليها الأعراض، والوضع أصعب مما كان عليه سابقاً".
وبخصوص توفير اللقاحات لأبناء شعبنا، أكد النجار أنه لا يوجد حتى الآن أي مواعيد محددة لوصول اللقاحات لفلسطين، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد وارتداء الكمامة.
الصغيرة بالعمر لأقل من 30 عاماً، تظهر عليها الأعراض، والوضع أصعب مما كان عليه سابقاً".
وبخصوص توفير اللقاحات لأبناء شعبنا، أكد النجار أنه لا يوجد حتى الآن أي مواعيد محددة لوصول اللقاحات لفلسطين، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد وارتداء الكمامة.
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