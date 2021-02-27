"الصحة" بغزة تكشف آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية في القطاع

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غزةوو - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 1779 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت في الموجز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، في القطاع، تعافي 128 حالة جديدة من مصابي الفيروس، وتسجيل حالة وفاة.



وأكدت وزارة الصحة، بأن إجمالي تراكمي للمصابين 55090 إصابة، بينما الحالات النشطة 1750 حالة، وإجمالي المتعافين 52791 حالة، والوفيات 549 حالة.



وأكدت الوزارة، بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.