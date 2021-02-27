لجنة الانتخابات: سننشر قائمة سجل الناخبين الأولية الاثنين المقبل



وقال كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن اللجنة قامت بتنقيح السجل الانتخابي بعد حذف الوفيات وعمليات التسجيل المكررة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التسجيل من 93% إلى 90%.



وأكد كحيل، أنه يحق لكل مواطن الاعتراض على بياناته أو بيانات غيره بعد الاطلاع عليها في مركز الاقتراع من خلال ثلاث وسائل، تتضمن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني، أو الاتصال على الرقم المجاني 0180030040، أو عبر التطبيق المجاني.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة، ستنشر قائمة سجل الناخبين الأولية الاثنين المقبل، فيكافة مراكز الاقتراع، البالغ عددها 1090 في الضفة وغزة.