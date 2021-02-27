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"الصحة" بغزة: لم يتم تشخيص إصابات بالسلالات الجديدة لفيروس (كورونا) بالقطاع

"الصحة" بغزة: لم يتم تشخيص إصابات بالسلالات الجديدة لفيروس (كورونا) بالقطاع
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بأنه لم يتم تشخيص إصابات بالسلالات الجديدة  لفيروس (كورونا) في القطاع.

ولكنها استدرك على لسان نائب مدير عام الرعاية الأولية، د. مجدي ضهير، في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "لسنا بعيدين عنها ونشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية".

وشهد قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، انخفاضاً حاداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) الأمر الذي جعل وزارة الداخلية بالقطاع، تتخذ إجراءات تخفيفية.

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