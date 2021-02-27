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دولي

وزير الخارجية الأمريكي: نود تغييرًا لا قطيعة مع السعودية

وزير الخارجية الأمريكي: نود تغييرًا لا قطيعة مع السعودية
جو بايدن والملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين سعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا تهدف إلى إحداث "شرخ أو قطيعة" في العلاقات مع السعودية.

وقال، في مؤتمر صحفي ، إنّ الإجراءات تهدف إلى "منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي".

وشدد على أنّ الولايات المتحدة "تود تغييرا وليس قطيعة مع السعودية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وفي السياق، أشار بلينكن إلى التزام واشنطن بالدفاع عن أمن السعودية، لافتا أن التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "يساهم في إعادة ضبط العلاقات مع المملكة".

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