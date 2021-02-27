تجاه منطقة "خميس مشيط".. التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون





وارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، الهجمات التي ينفذها الحوثيون، صوب مناطق متفرقة من المملكة السعودية، رداً على ضربات جوية ينفذها التحالف، تستهدف الحوثيين في اليمن.











رام الله - دنيا الوطنأفادت التحالف العربي، بقيادة السعودية، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون، تجاه منطقة "خميس مشيط".وكانت وسائل إعلام سعودية، أكدت مساء أمس الجمعة، بأنه تم تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، باتجاه هدف مدني في المنطقة الجنوبية للمملكة.