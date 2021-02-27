مصر: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





كما رصدت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 49 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10590 حالة وفاة.



وأشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن 139927 حالة تم شفاؤها من الإصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنسجل مصر يوم الجمعة، 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 181241 حالة.