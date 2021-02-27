مصر: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل مصر يوم الجمعة، 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 181241 حالة.
سجل مصر يوم الجمعة، 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 181241 حالة.
كما رصدت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 49 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10590 حالة وفاة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن 139927 حالة تم شفاؤها من الإصابة بالفيروس.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن 139927 حالة تم شفاؤها من الإصابة بالفيروس.
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