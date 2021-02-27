اشتية يلقي كلمة اليوم للإعلان عن الإجرءات الجديدة لمواجهة التفشي الكبير للفيروس

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن لجنة الوبائيات ارتأت أن الحل لمحاصرة الموجة الحالية من تفشي الفيروس؛ يكمن في فرض الإغلاق الشامل والمشدد، ورفع القدرات والجهوزية في المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن لجنة الوبائيات ارتأت أن الحل لمحاصرة الموجة الحالية من تفشي الفيروس؛ يكمن في فرض الإغلاق الشامل والمشدد، ورفع القدرات والجهوزية في المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية.

وكان رئيس ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه، أكد أن لجنة الوبائيات الوطنية في أعقاب اجتماعها أمس الجمعة، قررت رفع توصيات جديدة للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس (كورونا).

وكان رئيس ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه، أكد أن لجنة الوبائيات الوطنية في أعقاب اجتماعها أمس الجمعة، قررت رفع توصيات جديدة للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس (كورونا).

وكشفت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية، لبحث ملف الحالة الوبائية في فلسطين.





وأقيم الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، حيث تم بحث مستجدات الحالة الوبائية، وما يتعلق بالطفرات وملف التطعيم في المحافظات الفلسطينية.





وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن اللجنة خرجت بتوصيات وتم رفعها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية ولجنة الطوارئ العليا لدراستها، وإصدار قرارات للحد من انتشار الفيروس.





ووفق ما نقلته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فقد تم استعراض الحالة الوبائية بشكل مفصل من حيث منحنى الإصابات وأعدادها، وتوزيعاتها في مختلف المحافظات، والإصابات في المدارس.





وناقشت لجنة الوبائيات، نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات ومراكز علاج (كورونا)، وأسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس الإصطناعي، والاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة.





وقالت الكيلة: إن فلسطين دخلت في موجة ثالثة، ومنحنى الإصابات يشهد ارتفاعاً حاداً، و"نحن نبحث مختلف الإجراءات التي من شأنها الحد من الانتشار الواسع لأعداد الإصابات".



