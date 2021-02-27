شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: خمس إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرورة والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً، حتى الساعة الثالثة مساءً، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وتم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل ثلاثة حوادث سير، نتج عنها خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

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