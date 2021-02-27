طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 27 من شباط/ فبراير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل.
الدينار الأردني: 4:66 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.99 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 27 من شباط/ فبراير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل.
الدينار الأردني: 4:66 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.99 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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