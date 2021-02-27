تطورات حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 19-8 14-7 12-7 بيت لحم 18-8 14-7 12-7 رام الله والبيرة 18-7 13-6 11-6 طولكرم 21-10 18-9 17-9 نابلس 20-8 16-8 14-8 قلقيلية 21-10 18-9 17-9 جنين 24-10 19-9 17-9 سلفيت 18-8 14-7 12-7 طوباس 24-10 20-10 18-10 روابي 19-8 16-8 14-8 الخليل 18-7 13-6 11-6 غزه 22-11 19-10 17-10 أريحا 27-15 24-14 22-14 خانيونس 22-11 19-10 17-10 الأغوار الشمالية 25-13 22-12 20-12 رفح 21-10 18-9 17-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: