بسبب مقتل خاشقجي.. أمريكا تفرض عقوبات على "فرقة النمر" السعودية ومسؤول استخباراتي سابق

وقالت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وأشارت الوزارة، إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).





وكشف تقرير أصدره البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.





ووفق التقرير، فإن الفريق السعودي الذي وصل اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي.





وأشار إلى أن مركز الدراسات، كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا عام 2018: إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد، وق ما نقلت قناة (الجزيرة).





التقرير الذي أشرفت عليه، المخابرات الوطنية الأمريكية، أشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة، وأنه أجاز عملية خطفه أو قتله.



