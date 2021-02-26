بسبب مقتل خاشقجي.. أمريكا تفرض عقوبات على "فرقة النمر" السعودية ومسؤول استخباراتي سابق
رام الله - دنيا الوطن
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية المعروفة بـ"فرقة النمر" والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية، بحجة دورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان الجمعة، إنه "يجب محاسبة المتورطين في القتل البغيض لجمال خاشقجي"، وفق ما نقل موقع (CNN عربية).
وأضافت "يلين" أن "وزارة الخزانة بهذا الإجراء تفرض عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة تقف متحدة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في معارضة التهديدات بالعنف والترهيب. سنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر".
وورد ذكر قوة التدخل السريع في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي الذي رُفعت عنه السرية اليوم.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية المعروفة بـ"فرقة النمر" والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية، بحجة دورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان الجمعة، إنه "يجب محاسبة المتورطين في القتل البغيض لجمال خاشقجي"، وفق ما نقل موقع (CNN عربية).
وأضافت "يلين" أن "وزارة الخزانة بهذا الإجراء تفرض عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة تقف متحدة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في معارضة التهديدات بالعنف والترهيب. سنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر".
وورد ذكر قوة التدخل السريع في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي الذي رُفعت عنه السرية اليوم.
وقالت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت الوزارة، إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكشف تقرير أصدره البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ووفق التقرير، فإن الفريق السعودي الذي وصل اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي.
وأشار إلى أن مركز الدراسات، كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا عام 2018: إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد، وق ما نقلت قناة (الجزيرة).
التقرير الذي أشرفت عليه، المخابرات الوطنية الأمريكية، أشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة، وأنه أجاز عملية خطفه أو قتله.
بدورها، قالت وكالة (بلومبرغ): إن إدارة بايدن حددت 76 سعودياً، قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".
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