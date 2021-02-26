شؤون فلسطينية

في ذكرى انطلاقتها.. "الديمقراطية" بالخليل تحيي ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطن
أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة بمدينة الخليل، الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، وذلك خلال وقفة احتجاجية على مشارف الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة للمدينة، شارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية، بالإضافة إلى كافة فصائل العمل الوطني.

وهاجمت قوات الاحتلال المسيرة فور وصولها الحرم الإبراهيمي، وقامت بإطلاق وابلٍ من قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة المطاطية على المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

وعبر رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، خلال كلمته التي ألقاها أثناء المسيرة، عن موقف الجبهة الثابت والداعم لحركة المقاومة الشعبية.

وأكد رباح على أن الجبهة واظبت على إحياء مناسباتها الوطنية، وذلك عبر تصعيد المقاومة الشعبية، وفاءً لدماء شهداء الحرم الإبراهيمي، وشهداء شعبنا.

وأكد رباح خلال المسيرة الحاشدة على أهمية انجاز الوحدة الوطنية، لأنها تعتبر طريقاً لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة تعتبر وسيلة نسعى من خلالها إلى طي صفحة الانقسام.

ودعا رباح في هذا الصدد إلى تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من الترهل والتفكك، ومن أجل إصلاح ديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف، لتأكد مكانتها بأنها ممثل شرعي ووحيد لشعبنا.

كما دعا رباح إلى ممارسة حقيقية لتعزيز صمود أبناء شعبنا والدفاع عن حقوق العمال والفلاحين الكادحين وحقهم في فرص العمل، والتأمين الصحي والاجتماع، وحق التعليم والعلاج، ومؤكدا في ذات الوقت على حق المرأة في الحرية والمساواة، وتمكين الشباب من المشاركة في مؤسسات صنع القرار.

وأشار رباح إلى مسؤولية الحكومة والمؤسسات الوطنية في دعم صمود أبناء البلدة القديمة في مدينة الخليل لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، وذلك من خلال مسؤولية الحكومة المتمثلة بترميم المنازل والمحلات التجارية، وتعويض المواطنين لدعم صمودهم في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنه.

وقدم مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، التهاني إلى الرفاق في الجبهة الديمقراطية في ذكرى انطلاقتها، وحيا شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، وشهداء شعبنا، مؤكداً على ضرورة إحياء الفعاليات الوطنية دعماً للمقاومة الشعبية.

وقال محمد البكري، مسئول حركة فتح في مدينة الخليل، خلال كلمة له إن الوحدة الوطنية تعتبر سبيلاً لإنهاء الانقسام، مقدماً تحيات حركة فتح للرفاق في الجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى انطلاقتها ال 52.

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