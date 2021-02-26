شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو لتضافر الجهود من أجل التصدي لمحاولات ومؤامرات تغيير طابع القدس

المطران حنا يدعو لتضافر الجهود من أجل التصدي لمحاولات ومؤامرات تغيير طابع القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إنه من الأهمية بمكان أن تتضافر الجهود الهادفة للتصدي لمحاولات الاحتلال وسياساته الهادفة إلى تغيير طابع القدس وتبديل وجهها التاريخي والجغرافي.

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن ما تتعرض له مدينة القدس، لا يمكن أن يوصف بالكلمات، في استهداف مستمر ومتواصل للمقدسات والاوقاف وعمليات استيطانية ممنهجة ومستمرة وتدمير للمنازل وسياسات ممنهجة هادفة لتهميش الحضور الفلسطيني العريق والاصيل في المدينة المقدسة.

وأضاف المطران حنا: أن ما يحدث في القدس يجب أن يجعلنا كفلسطينيين أكثر لُحمة وتعاضداً وتفاعلاً وأخوة وتعاوناً لأن هذا الاستهداف إنما يطالنا جميعا فكلنا مستهدفون في ظل ما يمارس بحق مدينتنا المقدسة ويجب ان تتظافر الجهود والتعاون الاسلامي المسيحي الوطني في مدينتنا دفاعا عن القدس وهويتها وتاريخها وطابعها وتراثها ومقدساتها واوقافها المستهدفة والمستباحة.

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شؤون فلسطينية

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