جامعة الاستقلال تصدر بياناً بعد قرارات محافظ أريحا حول الحالة الوبائية

أصدرت جامعة الاستقلال، اليوم الجمعة، بياناً بعد القرارات الصادرة من قبل محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل حول الحالة الوبائية.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تعلن جامعة الاستقلال إلى أسرتها من طلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجميع العاملين فيها، أنه وتقديراً منها لخطورة ما قد تؤول اليه الحالة الوبائية في البلاد خلال الفترة المقبلة، وتنفيذاً لقرار عطوفة محافظ أريحا والأغوار، وحرصاً على سلامة طلبتها وموظفيها، فقد تقرر ما يأتي:



أولاً: ستغلق الجامعة أبوابها أمام الطلبة ومن جميع المستويات والتخصصات، وكذلك جميع العاملين فيها لمدة أسبوعين بدءاً من صباح يوم غد السبت 27 من شباط/فبراير الجاري.



ثانياً: التحول إلى التعلم عن بعد بشكل كامل ولجميع الطلبة



ثالثاً: سوف يتم التنسيق مع من يتوجب حضورهم خلال فترة الإغلاق.



مع تمنيات الجامعة السلامة للجميع، والله يحفظكم



رام الله - دنيا الوطن