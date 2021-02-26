مسؤول إيراني: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بإمكان بلاده البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في غضون 24 ساعة.



وقال وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم): "ننتج حاليا 26 كيلوغراما شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".



وأضاف: "سنفك كاميرات المراقبة ونسلمها للوكالة الدولية في حال عدم رفع العقوبات في غضون 3 أشهر"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية متواصل ضمن معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".



وشدد صالحي على أن الولايات المتحدة تسعى لإظهار إيران على أنها ليست أهلا للتفاوض والحوار، وقال: "إيران أهل للتفاوض، لكن هناك شروط للتفاوض".