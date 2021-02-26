مجلس الأمن يدعو الدول الغنية للتبرع بلقاحات (كورونا)



وأضافت رئيسة المجلس: "أنا فخورة بقيادة هذا القرار التاريخي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في الوصول إلى اللقاح".



رام الله - دنيا الوطناعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو الدول الغنية إلى التبرع بجرعات من لقاحات المضادة لفيروس (كورونا) إلى البلدان الفقيرة والمتضررة من الصراعات.جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة باربرا وودورد، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.وأفادت وودورد بأن مجلس الأمن اعتمد قراراً يدعو إلى "تبرع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة بجرعات من اللقاحات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى المتضررة من الصراعات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وشدد قرار المجلس على "الحاجة الملحة للتضامن والإنصاف والفعالية في مكافحة الوباء في البلدان ذات الإمكانيات المحدودة للحصول على اللقاحات".