النونو: حماس تمتلك وسائل تجبر الاحتلال على التراجع عن خطواته المناهضة للوحدة والانتخابات





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية: بأن حماس تطالب بوقف تدخل الاحتلال السافر في الانتخابات الفلسطينية.



وشدد على أن الحركة تمتلك من الوسائل التي تجبر الاحتلال على التراجع عن خطواته المناهضة للوحدة والانتخابات.





رام الله - دنيا الوطنقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حماس لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.