النونو: حماس تمتلك وسائل تجبر الاحتلال على التراجع عن خطواته المناهضة للوحدة والانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حماس لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حماس لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية: بأن حماس تطالب بوقف تدخل الاحتلال السافر في الانتخابات الفلسطينية.
وشدد على أن الحركة تمتلك من الوسائل التي تجبر الاحتلال على التراجع عن خطواته المناهضة للوحدة والانتخابات.
وشدد على أن الحركة تمتلك من الوسائل التي تجبر الاحتلال على التراجع عن خطواته المناهضة للوحدة والانتخابات.
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