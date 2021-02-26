ولي العهد أجاز خطفه أو قتله.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل "خاشقجي"



بدورها، قالت وكالة (بلومبرغ): إن إدارة بايدن حددت 76 سعودياً، قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".



رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير أصدره البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.ووفق التقرير، فإن الفريق السعودي الذي وصل اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي.وأشار إلى أن مركز الدراسات، كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا عام 2018: إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد، وق ما نقلت قناة (الجزيرة).التقرير الذي أشرفت عليه، المخابرات الوطنية الأمريكية، أشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة، وأنه أجاز عملية خطفه أو قتله.