"استهدفت مجموعة إيرانية".. البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات في سوريا

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قرار الرئيس بايدن بشن الغارة، كان ضمن صلاحياته الدستورية وليس مخالفا للقانون الدولي





وأكدت بأن "لدينا مؤشرات أولية على وقوع قتلى جراء الغارات وننتظر التقرير النهائي".





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن الغارات التي نفذها الجيش الأمريكي، في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة الرئيس جو بايدن.وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن طائرتي "أف 15" ألقتا سبع قنابل، ودمرت تسع منشآت كليا وألحقت أضرارا بمنشآتين إضافيتين، خلال الغارات.وتابعت: بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد في أي وقت ضد أي تهديد يستهدف القوات الأميركية، وأن العملية الجوية استهدفت مجموعات ايرانية في منطقة البوكمال، وقد شاركت فيها مقاتلتان "ف-15".وكان البيت الأبيض، قال اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا، تهدف لإرسال رسالة مفادها بأن الرئيس جو بايدن يعمل على حماية الأمريكيين.وأكد البيت الأبيض أن الضربات كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات.