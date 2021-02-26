جنين: مركبة تقوم بدعس أحد عناصر الشرطة وتصيبه بجراح خطيرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة، إن مركبة قامت مساء اليوم، بدعس أحد عناصر الشرطة، أثناء عملة على حاجز في منطقة برقين جنوب غرب جنين.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن مركز شرطة اليامون، وأثناء مهمة له على طريق واد حسن قرب بلدة اليامون، قامت مركبة من نوع شيفروليت بدعس احد عناصر شرطة وانه تم نقل المصاب للمشفى ووصفت حالته بالخطرة



وأضاف ارزيقات: أنه تم نقل الشرطي المصاب للمشفى ووصفت حالته بالخطرة، مؤكداً أنه جاري المتابعة لإلقاء القبض على السائق.