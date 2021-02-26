جنين: قوات الاحتلال تعتقل فتيين من بلدة يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فتيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين يزن سعيد حمارشة (17 عاما)، ومحمد ياسر حمدوني (16 عاما) وهو نجل الشهيد الأسير ياسر حمدوني قرب الحاجز العسكري "مابو دوتان"، واستولت على الدراجة النارية التي كانا يستقلانها.