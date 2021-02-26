(رويترز): الخارجية الأمريكية تراجع "كامل" العلاقة مع السعودية

تراجع وزارة الخارجية الأمريكية، "كامل" العلاقة مع السعودية، بما في ذلك نوع القدرات التي ستقرر تقديمها للمملكة.



وتقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مصادر لها، قولها: إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تغير سياسة بيع الأسلحة لتقييد المشتريات السعودية إلى المعدات العسكرية الأمريكية "الدفاعية".



وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تركز على إنهاء الصراع في اليمن مع ضمان امتلاك السعودية، كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها.





رام الله - دنيا الوطن