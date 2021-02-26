جو بايدن: لن نعترف "إطلاقا" بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده لن تعترف "إطلاقا" بضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم.



جاء ذلك في بيان صادر عنه الجمعة، بمناسبة ذكرى ضم روسيا للقرم في العام 2014، مشيراً إلى أن روسيا "انتهكت القانون الدولي وسيادة جارتها أوكرانيا ووحدة أراضيها عبر احتلالها القرم".



وأضاف: "الولايات المتحدة لم ولن تعترف إطلاقا بضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم، وستقف إلى جانب أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأكد أن واشنطن ستواصل العمل من أجل محاسبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها في أوكرانيا، وأنها ستواصل دعمها لنضال الشعب الأوكراني.