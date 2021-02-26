عاجل

  • البنتاغون: لدينا مؤشرات أولية على وقوع قتلى جراء الغارات وننتظر التقرير النهائي

  • البنتاغون: الغارات طالت المسؤولين عن الهجمات على قواتنا وليس فقط المسؤولين عن الهجوم الأخير في أربيل

  • البنتاغون: الغارات التي نفذناها في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة بايدن

دولي

جو بايدن: لن نعترف "إطلاقا" بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

جو بايدن: لن نعترف "إطلاقا" بضم روسيا لشبه جزيرة القرم
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده لن تعترف "إطلاقا" بضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم.

جاء ذلك في بيان صادر عنه الجمعة، بمناسبة ذكرى ضم روسيا للقرم في العام 2014، مشيراً إلى أن روسيا "انتهكت القانون الدولي وسيادة جارتها أوكرانيا ووحدة أراضيها عبر احتلالها القرم".

وأضاف: "الولايات المتحدة لم ولن تعترف إطلاقا بضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم، وستقف إلى جانب أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأكد أن واشنطن ستواصل العمل من أجل محاسبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها في أوكرانيا، وأنها ستواصل دعمها لنضال الشعب الأوكراني.

أخبار ذات صلة

&#34;استهدفت مجموعة إيرانية&#34;.. البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات في سوريا

"استهدفت مجموعة إيرانية".. البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات في سوريا

وقوع انفجار في سفينة شحن إسرائيلية بخليج عمان

وقوع انفجار في سفينة شحن إسرائيلية بخليج عمان

من السيدة المُحجبة التي ظهرت بالإيجاز الصحفي للبيت الأبيض؟

من السيدة المُحجبة التي ظهرت بالإيجاز الصحفي للبيت الأبيض؟

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3782 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3782 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته بعيار ناري في قاعدة عسكرية

وفاة جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته بعيار ناري في قاعدة عسكرية

جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة بطائرات متقدمة مع الهند

جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة بطائرات متقدمة مع الهند

إسرائيل تطور صاروخاً من طراز (جو- جو) يصل مداه إلى 100 كيلومتر

إسرائيل تطور صاروخاً من طراز (جو- جو) يصل مداه إلى 100 كيلومتر

الصحة العالمية تُوجه رسالة إلى حكومات العالم بشأن الأعراض الممتدة لـ (كورونا)

الصحة العالمية تُوجه رسالة إلى حكومات العالم بشأن الأعراض الممتدة لـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;التنمية&#34; تشارك بورشة عمل لتقييم جهوزيّة أنظمة الحماية الاجتماعية

"التنمية" تشارك بورشة عمل لتقييم جهوزيّة أنظمة الحماية الاجتماعية

إصابات في حادث سير على شارع الرشيد &#34;مفترق الزهراء&#34; غرب غزة

إصابات في حادث سير على شارع الرشيد "مفترق الزهراء" غرب غزة

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

عزام ينعى المستشار البشري ويصفه بـ &#34;أبرز المدافعين عن قضايا الأمة&#34;

عزام ينعى المستشار البشري ويصفه بـ "أبرز المدافعين عن قضايا الأمة"

عكرمة صبري يدعو المقدسيين لأن يكونوا جسداً واحداً في وجه الاحتلال

عكرمة صبري يدعو المقدسيين لأن يكونوا جسداً واحداً في وجه الاحتلال

عشرات المصابين خلال قمع الاحتلال لمظاهرة الخليل بالذكرى27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

عشرات المصابين خلال قمع الاحتلال لمظاهرة الخليل بالذكرى27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

غزة: مطالبة لـ (أونروا) باعتماد الكابونة الصفراء

غزة: مطالبة لـ (أونروا) باعتماد الكابونة الصفراء

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

مقتل ثلاثة متظاهرين في الناصرية برصاص قوات الأمن جنوب العراق

مقتل ثلاثة متظاهرين في الناصرية برصاص قوات الأمن جنوب العراق

سوريا تدين العدوان الأميركي قرب الحدود مع العراق

سوريا تدين العدوان الأميركي قرب الحدود مع العراق

17 قتيلاً بقصف أمريكي لقوات موالية لإيران في سوريا

17 قتيلاً بقصف أمريكي لقوات موالية لإيران في سوريا

موقع (واللا): السفير الإماراتي محمد آل خاجة سيصل إسرائيل يوم الاثنين

موقع (واللا): السفير الإماراتي محمد آل خاجة سيصل إسرائيل يوم الاثنين