وقوع انفجار في سفينة شحن إسرائيلية بخليج عمان





وذكرت بأن أفراد طاقم السفينة التي تحمل علم جزر البهاما، لم يصب باذى، فيما قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية: إن السفينة باسم "هليوس ريي" التي تم تسجيلها في جزيرة مان البريطانية.





وقالت شركة الحراسة البحرية إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون الحرس الثوري أو الجيش الايراني يقف وراء الحادث.





وقال رجل الأعمال الإسرائيلي، رافي اونغير، مالك الشركة: إن السفينة تعرضت للاعتداء إما بواسطة صواريخ أو ألغام بحرية

وأن السلطات المختصة شرعت في التحقيق في ظروف الحادث.

وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة، قادمة من المملكة العربية السعودية.