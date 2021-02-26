وقوع انفجار في سفينة شحن إسرائيلية بخليج عمان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن انفجاراً وقع في سفينة شحن تابعة لشركة إسرائيلية، في خليج عمان.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن انفجاراً وقع في سفينة شحن تابعة لشركة إسرائيلية، في خليج عمان.
وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة، قادمة من المملكة العربية السعودية.
وذكرت بأن أفراد طاقم السفينة التي تحمل علم جزر البهاما، لم يصب باذى، فيما قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية: إن السفينة باسم "هليوس ريي" التي تم تسجيلها في جزيرة مان البريطانية.
وقالت شركة الحراسة البحرية إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون الحرس الثوري أو الجيش الايراني يقف وراء الحادث.
وقال رجل الأعمال الإسرائيلي، رافي اونغير، مالك الشركة: إن السفينة تعرضت للاعتداء إما بواسطة صواريخ أو ألغام بحرية
وأن السلطات المختصة شرعت في التحقيق في ظروف الحادث.
وأن السلطات المختصة شرعت في التحقيق في ظروف الحادث.
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