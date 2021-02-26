إصابات في حادث سير على شارع الرشيد "مفترق الزهراء" غرب غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الجمعة، بوقوع عدة إصابات في حادث سير على شارع الرشيد "مفترق الزهراء"، غرب مدينة غزة.



وكان عدد من المواطنين أصيب بحادث سير "انقلاب شاحنة مياه" على دوار أبو حصيرة، غرب غزة، أمس الخميس.