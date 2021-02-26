أريحا: إغلاق مداخل المدينة والمدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة 14 يوماً











يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، وفق بيان أصدره المحافظ.كما أصدر أبو العسل، قراراً بإغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في أريحا والأغوار، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).