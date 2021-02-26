أريحا: إغلاق مداخل المدينة والمدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة 14 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، إغلاق المداخل الرئيسية لمدينة أريحا أمام الخارجين والقادمين من المحافظات الأخرى.
أعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، إغلاق المداخل الرئيسية لمدينة أريحا أمام الخارجين والقادمين من المحافظات الأخرى.
يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، وفق بيان أصدره المحافظ.
كما أصدر أبو العسل، قراراً بإغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في أريحا والأغوار، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).
كما أصدر أبو العسل، قراراً بإغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في أريحا والأغوار، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).
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