رفع التوصيات لرئيس الوزراء.. تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات لبحث تفشي (كورونا) في فلسطين





وأقيم الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، حيث تم بحث مستجدات الحالة الوبائية، وما يتعلق بالطفرات وملف التطعيم في المحافظات الفلسطينية.



وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن اللجنة خرجت بتوصيات وتم رفعها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية ولجنة الطوارئ العليا لدراستها، وإصدار قرارات للحد من انتشار الفيروس.



ووفق ما نقلته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فقد تم استعراض الحالة الوبائية بشكل مفصل من حيث منحنى الإصابات وأعدادها، وتوزيعاتها في مختلف المحافظات، والإصابات في المدارس.



وناقشت لجنة الوبائيات، نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات ومراكز علاج (كورونا)، وأسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس الإصطناعي، والاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة.



وقالت الكيلة: إن فلسطين دخلت في موجة ثالثة، ومنحنى الإصابات يشهد ارتفاعاً حاداً، و"نحن نبحث مختلف الإجراءات التي من شأنها الحد من الانتشار الواسع لأعداد الإصابات".



وقالت لجنة الوبائيات الوطنية، إن تراجع نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإصابات المدارس أدى بشكل كبير لعودة منحنى الإصابات في الصعود.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية، لبحث ملف الحالة الوبائية في فلسطين.