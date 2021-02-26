مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شرق بيت لحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، أشتال زيتون من أراضي قرية كيسان، شرق بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن مستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، اقتلعوا 20 شتلة زيتون من أرض المواطن أيوب يوسف عبيات، القريبة من مستوطنة (ايبي هناحل).



وأضاف غزال أن مواطنين من القرية تصدوا للمستوطنين ومنعوهم من مواصلة اقتلاع الأشتال.