مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

مواجهات في بيت دجن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين شاركوا بمسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في بيت دجن باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة شرقي البلدة، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات الرافضة لإقامة البؤرة على أراضيهم.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام بشكل كثيف، باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابات بالاختناق في صفوف المشاركين.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في نابلس غسان دغلس أن المسيرات الأسبوعية في بلدة بيت دجن تتواصل للأسبوع ال20 على التوالي، مشددا على ضرورة توسيع الفعاليات لمواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية.