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الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الجمعة، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا).

يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 23 وفاة و3644 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي حول الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4650 وفاة، والإصابات إلى 383,912 حالة، منذ بداية الجائحة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 35,422 حالة.

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