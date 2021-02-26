عكرمة صبري يدعو المقدسيين لأن يكونوا جسداً واحداً في وجه الاحتلال

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

أدى أهالي العيسوية صلاة الجمعة اليوم، على أنقاض منزل عائلة عليان الذي هدمته قوات الاحتلال قبل بضعة أيام.



ودعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك خلال خطبة الجمعة في العيساوية، المقدسيين الى التلاحم وأن يكونوا جسدا واحداً وسدا منيعاً أمام الاحتلال.



وقال صبري:" لا يجوز ترك أصحاب البيوت المهدمة لوحدهم وأي منزل يهدم يجب أن تقام بدلا منه عشرات المنازل، فهناك 30 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس في ظل قيود كثيرة على الترخيص من قبل بلدية الاحتلال التي تضع عراقيل كثير أمام المقدسيين للحصول على تراخيص".



وأضاف: "عدد المقدسيين تضاعف ست مرات منذ احتلال المدينة عام 67 رغم الاعتقالات والسجون والابعاد ومحاولات التهجير".



وأِشار صبري الى أن الاحتلال يهدف من خلال إجراءاته لتهجير أهالي بيت المقدس من المدينة.



ونبه الشيخ عكرمة الى أن الله اختار المقدسيين في المقدمة للدفاع عن المسجد الأقصى وحمل رسالة مجيدة وكريمة رغم ما يفعله الاحتلال من هدم وابعاد عن الأقصى واعتقالات وغرامات.