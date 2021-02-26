"النضال الشعبي" تعزي أمينها العام أحمد مجدلاني بوفاة شقيقه

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رام الله - دنيا الوطن

تقدمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، باسم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكوادر وأعضاء الجبهة، ومنظماتها النقابية والجماهيرية في الوطن والشتات، بأحر التعازي والمواساة القلبية من الأمين العام للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، وإلى ال مجدلاني الكرام، لوفاة شقيقه وابنهم المرحوم محمد عبد السلام مجدلاني ( أبو فراس) متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.



وتوفي مجدلاني اليوم الجمعة في قطر.