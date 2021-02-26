مسؤولون بـ "الاقتصاد" يبحثون تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والصناعي مع سفير نيكاراغوا

وكان في استقبال سفير نيكاراغوا في فلسطين كل من المهندس خالد العمله ق .أ مدير عام العلاقات الدوليه و مدير عمليات منطقه بيت لحم و المهندس طاهر دنون المدير العام للعمليات بالمناطق الصناعيه و المهندس حماد أبو زعنونه مدير عمليات منطقه ترقوميا الصناعيه و ايلي شحاده المدير العام للشركه المطوره لمنطقه بيت لحم الصناعيه حيث تم تنظيم جولة للسفير والوفد المرافق له في عدد من المصانع لتعريفه بالصناعات وتطورها في محافظة بيت لحم ومنطقتها الصناعية .



وعقب الجولة تم عقد اجتماع بين الجانبان حيث رحب المهندس خالد العمله بالسفير موراليس ونقل له تحيات رئيس مجلس الوزير خالد العسيلي وعطوفة الرئيس التنفيذي الدكتور علي شعث، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، لا سيما وأن الثورة الساندينية والثورة الفلسطينية شكلتا دائماً تحالفاً هاماً ومحورياً تاريخياً حتى يومنا هذا الذي يشهد تطوراً استثنائياً للعلاقات الثنائية في جميع المجالات.





كما أشار العملة الى أن هيئة المدن الصناعية وضمن رؤية الحكومة الفلسطينية تتطلع للمزيد من التعاون الثنائي، خاصة في مجال التنمية و تبادل الخبرات التجاريه مشددا على اهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون في محالات الصناعه و الاستيراد والتصدير .



وقدم العملة شرحا عن برنامج المدن الصناعية والمشاريع الفاعلة في بيت لحم وغزة وجنين وترقوميا والفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المناطق.











رام الله - دنيا الوطنبحث مسؤولون في منطقة بيت لحم الصناعية وهيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والصناعي مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس.جاء ذلك خلال زيارة السفير موراليس و وفد من سفارة نيكاراغوا الى منطقة بيت لحم الصناعية في اطار زياراته للمحافظات الفلسطينية للبحث في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والصناعي والزراعي حيث تم اطلاعه على الصناعات الفلسطينية بمنطقة بيت لحم الصناعة الى جانب البحث في امكانيات التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين البلدين.