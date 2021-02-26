حماس تنعى المفكر المصري المستشار طارق البشري

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمّتنا العربية والإسلاميّة المستشار طارق عبد الفتّاح البشري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.



وبينت الحركة في بيان صحفي مساء الجمعة، إن البشري توفي بعد حياة حافلة بالعطاء، كان خلالها علما من أعلام هذه الأمة، وأحد كبار مفكّريها، وجهبذا من جهابذة القانون فيها، وعرف بحكمته، ونزاهته، وأمانته، واستقامته، ونُبله.



وأضافت: غادرنا في وقت تحتاجه بلاده، وأمتّه، وكذلك قضية فلسطين، التي أحبّها ودافع عنها في جميع المحافل.



وسألت حركة حماس في بيانها الله الرحمة الواسعة للفقيد، متقدمة بخالص العزاء لأسرته، وأهله، وعائلته، ومحبّيه، وتلامذته.