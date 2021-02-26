سوريا تدين العدوان الأميركي قرب الحدود مع العراق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إنها تدين بأشد العبارات "العدوان الأميركي الجبان والموصوف على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية".



وقالت في بيان لها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن العدوان يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.



وتابعت وزارة الخارجية السورية، بأن "هذا العدوان يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأميركية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".



وطالبت سوريا الولايات المتحدة بـ "تغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سورية وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات".