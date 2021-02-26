وفاة شقيق وزير التنمية أحمد مجدلاني المقيم في دولة قطر
رام الله - دنيا الوطن
توفي ظهر اليوم الجمعة، محمد مجدلاني، شقيق وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، والمقيم في دولة قطر.
وأضاف: "سيوارى جمثانه الطاهر بعد ظهر اليوم بالدوحة لروحه الرحمه ولنفسه السلام".
توفي ظهر اليوم الجمعة، محمد مجدلاني، شقيق وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، والمقيم في دولة قطر.
وقال الوزير مجدلاني، في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): أفتقد اليوم شقيقي الطيب الذكر والأخ الأكبر ومن تبقى من أخوتي المغفور له محمد عبد السلم مجدلاني "أبو فراس".
وأضاف: "سيوارى جمثانه الطاهر بعد ظهر اليوم بالدوحة لروحه الرحمه ولنفسه السلام".
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