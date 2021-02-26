نافذ عزام ينعى المستشار البشري ويصفه بـ "أبرز المدافعين عن قضايا الأمة"

وأوضح الشيخ عزام "أنه بغياب البشرى، فقدت مصر واحدا من أصدق أبنائها ووجوهها وفقدت الأمة علما من أعلامها، داعيا له بالرحمة، وبصادق العزاء لمصر ولعائلته ولتلاميذه ورفاقه ومحبيه ولكل الأمة التي عمل دائما من أجلها".





رام الله - دنيا الوطننعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، المستشار المصري طارق البشري، ووصفه بأنه كان من أبرز المدافعين عن قضايا الأمة وتاريخها.وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "فقدت مصر والعالم العربي والإسلامي علما من أعلام القانون والشريعة، المستشار الجليل طارق البشري الذي كان من أبرز المدافعين عن قضايا الأمة وتاريخها وهويتها".وأشار عزام إلى أن المستشار البشري، كان من "أعلام الصحوة الإسلامية المعاصرة، ومن أكثر العلماء المدافعين عن الإسلام وقيمه ومثله، مبينا أنه لم يتملق حاكما ولم يفرط في الأمانة التي حملها بشجاعة وإخلاص".