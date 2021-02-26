زعيم إسرائيلي متطرف: غزة قنبلة موقوتة وعلى إسرائيل إعادة احتلال المستوطنات بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

وصف بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف، قطاع غزة بأنه "قنبلة موقوتة" وعلى "إسرائيل" العودة إلى احتلال المستوطنات المخلاة في قطاع غزة.



وقال سموتريتش، بحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إن الأمر ليس في موضع "هل ستعود" بل "متى ستعود" لا يوجد خيار"، مضيفاً: "سيتفهم الجمهور الإسرائيلي يومًا ما أنه لا يوجد خيار سوى العودة لغزة، فهي حاليا قنبلة موقوتة لتدميرنا ويجب تفكيكها".



وتابع: "منذ مغادرتنا غوش قطيف ونصف سكان إسرائيل يتعرضون لتهديد الصواريخ، الدولة غير قادرة على تحمل تعاظم قوة "الإرهاب" وحفر الأنفاق وجرنا مرة كل بضع سنوات إلى جولات من القتال".