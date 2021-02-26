كيلة: لجنة الوبائيات تجتمع اليوم لرفع التوصيات للحد من انتشار الفيروس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، الجمعة، إن لجنة الوبائيات الوطنية تجتمع اليوم في مقر الوزرة برام الله.



وأضافت كيلة، في تصريح صحفي صادر عن مكتبها، أن اللجنة تجتمع لدراسة آخر مستحدات الحالة الوبائية في كافة المحافظات وتقييم الوضع الوبائي في ملفي الطفرات والتطعيم.



وأوضحت أن هدف الاجتماع الخروج بتوصيات لرفعها للجنة الطوارئ العليا من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة، و1555 إصابة، في فلسطين، خلال 24 ساعة الماضية.