(القناة 12): "القوارب المفخخة" مفاجأة حماس الجديدة لنتنياهو

وأضافت القناة، أن الحادثة لم تترك مجالًا للشك أن وحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحركة (حماس) تسعى لتحسين قدراتها، مشيرةً إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تراقب عن كثب المنظومة البحرية التي أنشأتها وطورتها الحركة بالقطاع.





رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، الجمعة، إن حادثة القارب قبالة سواحل غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، يتضح منها مرة أخرى أن (حماس) تواصل البحث عن طرق هجومية جديدة لمفاجأة "إسرائيل".ولفتت إلى أن (حماس) تستثمر الكثير من الموارد في تجنيد وتدريب الأفراد المخصصين للوحدة بهدف توجيههم لضرب أهداف عسكرية على الساحل أو السفن البحرية.