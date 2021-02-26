دولي

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3782 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3782 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 3782 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منذ الأمس، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 769,971 إصابة.

وأضافت، أن عدد الإصابات النشطة بلغ 40,445 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات الخطرة 1,172 حالة والوفيات 5,649 حالة.

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