فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و1555 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأضافت، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية:" الخليل 1، سلفيت 1، بيت لحم 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 2، قلقيلية 1، ضواحي القدس 2"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 52، الخليل 335، سلفيت 86، بيت لحم 202، طولكرم 78، نابلس 166، رام الله والبيرة 287، قلقيلية 39، جنين 58، ضواحي القدس 95، طوباس 29، قطاع غزة 128.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 8، الخليل 139، سلفيت 70، بيت لحم 0، طولكرم 57، نابلس 44، رام الله والبيرة 99، قلقيلية 40، جنين 39، ضواحي القدس 0، طوباس 14، قطاع غزة 138.