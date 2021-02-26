عشرات المستوطنين يقتحمون مواقع إسلامية في بلدة كفل حارس





ويعمل الاحتلال على توسعة المستوطنات وربطها بشبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، ليشكل تكتلا استيطانيا يسيطر على مساحة تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم الجمعة، منطقة المواقع الأثرية الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن اقتحام المستوطنين تم بحماية قوة من جيش الاحتلال والتي قامت بنصب حاجز عسكري على أحد مداخل البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيسي.وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قطعان المستوطنين، لأداء صلوات تلمودية في الموقع الأثري الموجود فيها.وتشهد كفل حارس اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين تشمل الاعتداء على المنازل بإلقاء الحجارة، وتحطيم ممتلكات، ورقصات صاخبة، وخط شعارات عنصرية.ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.وتعتبر "أريئيل" من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن مخطط يشمل الأغوار وعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس.وتعدُّ سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.