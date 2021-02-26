شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي حتى مساء السبت

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي حتى مساء السبت
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى اليهود.  

وقال مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر.

واعتبر أبو سنينة هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وكثفت قوات الاحتلال صباح اليوم، من تواجدها في محيط المسجد الإبراهيمي واقتحمت منزل المواطن عنان الجعبري في حي الجلدة بمدينة الخليل وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ويتدخل الاحتلال بشكل يومي لمنع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث منع رفع الأذان فيه 50 مرة خلال شهر كانون ثاني/ يناير الفائت فقط.

ويتذرع الاحتلال بحجة أن الأذان يزعج المستوطنين وخاصة أذان المغرب الذي يمنع يومياً.

وفي إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم وأحكام هيمنتهم على المسجد الإبراهيمي، منع الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم المسجد الإبراهيمي في تعد آخر عليه.

وشمل المنع أعمال صيانة وترميم على سطح المسجد، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية وغير ذلك من الأعمال الفنية.

وبتاريخ 7/1/2021 أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين والزوار لمدة 10 أيام بدعوى مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، ثم مدد المدة عدة مرات.

ومارست قوات الاحتلال سياستها التعسفية بتحديد أعداد المصلين في المسجد الإبراهيمي خاصة وقت الجمعة.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: منع دخول حملة هوية الضفة للأقصى دعوة لحرب دينية

"الخارجية": منع دخول حملة هوية الضفة للأقصى دعوة لحرب دينية

مجدلاني: الانتخابات بموعدها ولا مجال لوقف قطار العملية الديمقراطية رغم من يحاول وضع العقبات

مجدلاني: الانتخابات بموعدها ولا مجال لوقف قطار العملية الديمقراطية رغم من يحاول وضع العقبات

أبقار المستوطنين ترعى في مزروعات المواطنين بالأغوار

أبقار المستوطنين ترعى في مزروعات المواطنين بالأغوار

الشعبية: شرط قبول استقالة المرشحين للانتخابات المقبلة &#34;خروج عن التوافقات الوطنية&#34;

الشعبية: شرط قبول استقالة المرشحين للانتخابات المقبلة "خروج عن التوافقات الوطنية"

الاحتلال يهدم خيمة عائلة عليان بعد تدمير منزلها في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة عائلة عليان بعد تدمير منزلها في العيسوية

جبهة النضال الشعبي: قطار الانتخابات انطلق ومحظور الاستدارة للخلف

جبهة النضال الشعبي: قطار الانتخابات انطلق ومحظور الاستدارة للخلف

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس

مفتي القدس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدينة المقدسة بـ &#34;التطهير العرقي&#34;

مفتي القدس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدينة المقدسة بـ "التطهير العرقي"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي حتى مساء السبت

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي حتى مساء السبت

مجدلاني: الانتخابات بموعدها ولا مجال لوقف قطار العملية الديمقراطية رغم من يحاول وضع العقبات

مجدلاني: الانتخابات بموعدها ولا مجال لوقف قطار العملية الديمقراطية رغم من يحاول وضع العقبات

أبقار المستوطنين ترعى في مزروعات المواطنين بالأغوار

أبقار المستوطنين ترعى في مزروعات المواطنين بالأغوار

جبهة النضال الشعبي: قطار الانتخابات انطلق ومحظور الاستدارة للخلف

جبهة النضال الشعبي: قطار الانتخابات انطلق ومحظور الاستدارة للخلف

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس

أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأٌقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأٌقصى الأسبوع الماضي

الخليل: إغلاق طريق &#34;واد النار&#34; لمنع تفشي فيروس (كورونا)

الخليل: إغلاق طريق "واد النار" لمنع تفشي فيروس (كورونا)

الاحتلال يعرق وصول المصلين إلى الأقصى

الاحتلال يعرق وصول المصلين إلى الأقصى

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

موقع (واللا): السفير الإماراتي محمد آل خاجة سيصل إسرائيل يوم الاثنين

موقع (واللا): السفير الإماراتي محمد آل خاجة سيصل إسرائيل يوم الاثنين

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بـ (كورونا)

العاهل الأردني: تقديم الدعم لـ (أونروا) متطلب أساسي لتمكينها من مساعدة المجتمعات المعرضة للخطر

العاهل الأردني: تقديم الدعم لـ (أونروا) متطلب أساسي لتمكينها من مساعدة المجتمعات المعرضة للخطر