مجدلاني: الانتخابات بموعدها ولا مجال لوقف قطار العملية الديمقراطية رغم من يحاول وضع العقبات























رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني أن الانتخابات سوف تكون بموعدها ولا إمكانية لوقف قطار العملية الديمقراطية، رغم بعض العقبات أمام ذلك من أبرزها محاولات البعض التشكيك في إتمام العملية الديمقراطية، وكذلك محاولات الاحتلال التأثير عليها.وأضاف مجدلاني خلال لقاءات منفصلة مع شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي ووجها مدينتي يطا ودورا ومخيم الفوار أن الانتخابات التشريعية حق قانوني ودستوري لأبناء شعبنا الذين صمدوا وكان لصمودهم مع القيادة الدور الكبير في مواجهة صفقة القرن بالإضافة إلى نضالهم على الأرض ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.وتابع أن قضية اللاجئين وحق العودة لا تنازل عنه ،كما لن نسمح بالمساس بحقوق الأسرى وعائلات الشهداء مهما كانت الضغوط والتحديات.وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية فرصة أمام أبناء شعبنا لاختيار ممثليهم ومن يقدر على حمل همومهم وتطلعاتهم ويعزز من صمودهم وفق برنامج وطني يحافظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل.وقال: إن مرحلة التسجيل للانتخابات قد انتهت وهي مؤشر على أن أبناء شعبنا يتطلعوا نحو التغيير وانتخاب نخب سياسية جديدة في إطار تجديد الحياة الديمقراطية لكن ذلك مرهون بالذهاب للتصويت لانتخاب من يرونه قادرا على تعزيز صمودهم الاجتماعي والاقتصادي.