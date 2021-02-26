أبقار المستوطنين ترعى في مزروعات المواطنين بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق المستوطنون صباح اليوم الجمعة، العنان لأبقارهم لترعى في مزروعات المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية.



وأفاد عارف دراغمة الناشط في مجال مقاومة الاستيطان بأن أبقار المستوطنين ومنذ ساعات الصباح ترعى في مزروعات السكان في منطقة مراح الفرس جنوب المالح.



وذكر دراغمة بأن المزارعين يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة ممارسات المستوطنين تلك حيث ستأتي الأبقار على مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير وغيرها.



ويسعى الاحتلال من خلال استهدافه المتكرر لمنطقة الأغوار إلى تهجير السكان بشكل قسري من المنطقة بشكل كامل، لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات الخاصة بالجيش، إلى جانب التدريبات العسكرية فيها.



وحوّل الاحتلال ما يزيد عن 400 ألف دونم في الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو غير ذلك، وأنشأت 97 موقعاً عسكرياً هناك.



كما زرع الاحتلال المئات من الدونمات الزراعية في الأغوار بالألغام الأرضية، حتى باتت تلك المناطق محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، فهي موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، وقرب مصادر المياه.



وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.



وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.