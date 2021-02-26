الشعبية: شرط قبول استقالة المرشحين للانتخابات المقبلة "خروج عن التوافقات الوطنية"

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، الجمعة، إن تعليمات لجنة الانتخابات بشرط قبول استقالة المرشح لانتخابات التشريعي المقبلة "خروج عن التوافقات الوطنية التي تمت على قاعدة المصلحة العامة".



وأكد الثوابتة، في تصريحات لإذاعة (القدس) المحلية، أن التخوف يتمثل في عدم الموافقة على طلب الاستقالة، وبالتالي فالمواطن يفقد حقه في الترشح للانتخابات، وهذا شكل من أشكال الحريات.



وأوضح، أن "انتقادنا جاء من باب حفظ حق المواطن في الوظيفة حال لم يحالفه الحظ في الانتخابات"، في إشارة إلى طلب الاستقالة وقبولها.



وأضاف، "المفترض إطلاق الحريات على كافة المستويات وكل الاتجاهات، كما كفلها القانون"، مطالباً بـ "وقف كل ما من شأنه إعادتنا إلى مربع التجاذب والانقسام".