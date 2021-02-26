شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً شرق نابلس ويعتدي على طفل في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مواطنا بالقرب من قرية روجيب شرق نابلس، فيما اعتدت قوة احتلالية على طفل مقدسي أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد علي شرايعة بعد أن أطلقت الرصاص باتجاهه بالقرب من قرية روجيب، وهو من سكان منطقة المساكن الشعبية في نابلس، مشيرة إلى أن الشاب لم يصاب.

وفي المسجد الأقصى المبارك اعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة على أحد الأطفال أثناء توجهه إلى صلاة الفجر.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة محاصرة الطفل من مجموعة من جنود الاحتلال وقيام أحدهم بصفعه.

وكانت قوات الاحتلال للمرة الثانية خلال ساعات اقتحمت خيام عائلة عليان بقرية العيسوية وصادرت لافتات تضامنية من المكان.

وذكرت مصادر مقدسية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرب من أنقاض المنازل التي هدمتها قبل أيام.

وباتت الاعتقالات اليومية واقتحام المنازل في الضفة الغربية ومدينة القدس مشهد متكرر تقوم بها قوات الاحتلال التي لا تتوانى عن نشر الإرهاب والخراب والدمار في كل مكان تحل به ولا سيما منازل الآمنين.

المصدر: حرية نيوز

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