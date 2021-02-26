مفتي القدس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدينة المقدسة بـ "التطهير العرقي"
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الجمعة، إن سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية تستهدف المدينة المقدسة بالتطهير العرقي.
وشدد الشيخ حسين، في حديث لإذاعة (القدس) المحلية، على أن كل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة لن تثني المقدسيين عن صد محاولات الاحتلال وإفشالها.
وأكد أن الفلسطينيون يعيشون في حالة تصدي ومواجهة، والمطالبات المتواصلة للعرب والمسلمين والعالم بالتدخل لا يعني أن نغفل.
وتابع: عدم ترك هذه الأرض هو العنوان الذي يدفع أبناء شعبنا للتمسك بحقوقهم، والشعب الفلسطيني لن يقتلع من هذه الأرض.
قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الجمعة، إن سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية تستهدف المدينة المقدسة بالتطهير العرقي.
وشدد الشيخ حسين، في حديث لإذاعة (القدس) المحلية، على أن كل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة لن تثني المقدسيين عن صد محاولات الاحتلال وإفشالها.
وأكد أن الفلسطينيون يعيشون في حالة تصدي ومواجهة، والمطالبات المتواصلة للعرب والمسلمين والعالم بالتدخل لا يعني أن نغفل.
وتابع: عدم ترك هذه الأرض هو العنوان الذي يدفع أبناء شعبنا للتمسك بحقوقهم، والشعب الفلسطيني لن يقتلع من هذه الأرض.
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