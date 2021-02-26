مفتي القدس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدينة المقدسة بـ "التطهير العرقي"

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رام الله - دنيا الوطن

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الجمعة، إن سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية تستهدف المدينة المقدسة بالتطهير العرقي.



وشدد الشيخ حسين، في حديث لإذاعة (القدس) المحلية، على أن كل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة لن تثني المقدسيين عن صد محاولات الاحتلال وإفشالها.



وأكد أن الفلسطينيون يعيشون في حالة تصدي ومواجهة، والمطالبات المتواصلة للعرب والمسلمين والعالم بالتدخل لا يعني أن نغفل.



وتابع: عدم ترك هذه الأرض هو العنوان الذي يدفع أبناء شعبنا للتمسك بحقوقهم، والشعب الفلسطيني لن يقتلع من هذه الأرض.